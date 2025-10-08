El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de condiciones de bruma y nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, se espera una visibilidad reducida debido a la bruma, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas, especialmente en las horas más cálidas. Esto se debe a que la combinación de temperaturas moderadas y alta humedad puede generar una sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que sugiere que los residentes de Moraña podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de nubosidad.

El viento será otro factor a considerar. Se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas expuestas. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y viento.

A medida que se acerque la tarde, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo permanezca cubierto. La puesta de sol ocurrirá a las 20:03, y aunque el día no ofrecerá cielos despejados, la ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de la transición del día a la noche sin preocupaciones de lluvia.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y sin lluvias, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la bruma matutina y el viento que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca en ciertos momentos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.