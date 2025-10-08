El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un predominio de cielos despejados hasta el atardecer.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 16 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este rango de temperaturas es ideal para actividades al aire libre, ya que se prevé que el tiempo sea cálido pero sin excesos, lo que permitirá disfrutar de paseos y actividades recreativas sin incomodidades.

La humedad relativa experimentará ligeras variaciones, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 56% en las horas más cálidas del día. Esta disminución en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas centrales de la jornada.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas. Sin embargo, estas condiciones no deberían representar un inconveniente significativo para disfrutar del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que deseen realizar actividades al aire libre, como caminatas, deportes o simplemente disfrutar de un día en la playa.

En resumen, Moaña disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.