El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, en Meaño, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados, lo que sugiere un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.

A lo largo del día, el estado del cielo variará ligeramente, con intervalos de nubosidad que alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde, donde se prevé un cielo nuboso. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Meaño pueden disfrutar de un día seco, sin la preocupación de lluvias inesperadas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas de la mañana, donde se espera que alcance un 87%. A medida que avance el día, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas, pero se espera que el tiempo se sienta más cómodo a medida que la temperatura aumente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h. A medida que el día progrese, el viento cambiará de dirección hacia el norte y noreste, alcanzando rachas de hasta 39 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las áreas más expuestas.

La salida del sol está programada para las 08:39, mientras que el ocaso se producirá a las 20:04, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Meaño para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.