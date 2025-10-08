El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura de nubes se intensificará, alcanzando un estado de cielo cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 23 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 56% en las horas más cálidas. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente hacia la tarde y la noche, alcanzando niveles del 82% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con las nubes, podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas centrales.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, lo que permitirá que los residentes de Lalín disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, hay una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 2 y las 8 de la tarde, aunque es poco probable que se materialicen.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur-suroeste, con velocidades de hasta 2 km/h. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará hacia el noreste, aumentando su intensidad. Para la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, el día en Lalín se presentará con un tiempo mayormente nublado, temperaturas agradables durante la tarde y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Aunque no se prevén precipitaciones significativas, es recomendable que los habitantes estén preparados para un día húmedo y nublado, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.