El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 89% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad se estabilizará en torno al 64% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad que oscilará entre los 19 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas. La dirección del viento también puede influir en la sensación térmica, haciendo que se perciba un poco más fresco de lo que realmente es.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para los habitantes y visitantes de la isla que deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones por la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los últimos rayos de sol iluminen la isla antes del ocaso, que se producirá a las 20:04. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 18 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados, ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en A Illa de Arousa para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.