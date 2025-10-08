El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán cubiertos durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la nubosidad será densa, con descripciones que van desde "muy nuboso" hasta "cubierto". A partir de las 9:00 horas, se espera una ligera mejora en la visibilidad, aunque la tendencia general será hacia un cielo nublado.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 14 y 21 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 15 grados, y a medida que avance la jornada, se alcanzarán temperaturas máximas de hasta 21 grados en las horas centrales. Por la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 20 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 58% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en A Guarda. Los registros indican que no habrá precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para quienes planean salir.

El viento será un factor notable, con ráfagas que alcanzarán su máxima intensidad en las horas de la tarde. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte, comenzando con velocidades de 3 a 4 km/h y aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 43 km/h en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. La combinación de alta humedad y vientos moderados puede hacer que la sensación térmica varíe, pero en general, será un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la brisa fresca que se sentirá a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.