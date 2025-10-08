El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, aunque la mayor parte del día se mantendrá con un manto nuboso.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 22 grados . Durante la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 16 grados, mientras que a medida que avance el día, se alcanzarán los 21 grados en las horas más cálidas. Por la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 19 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que rondan el 70% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Es importante tener en cuenta que estas ráfagas pueden ser más intensas en zonas abiertas y expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Gondomar podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque con la precaución de las condiciones nubosas que pueden afectar la visibilidad en ciertos momentos.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a la población disfrutar del día, aprovechando las horas de sol que se presentarán entre las nubes, y estar atentos a las ráfagas de viento que podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca en ciertos momentos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.