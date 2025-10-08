El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, dando paso a un ambiente predominantemente cubierto. Las condiciones de bruma y niebla se presentarán en las primeras horas, especialmente entre la 1:00 y las 6:00, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 a 13 grados, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera que el termómetro llegue a los 24 grados. A medida que el día avance, las temperaturas irán descendiendo, situándose en torno a los 18 grados por la tarde y bajando a 15 grados hacia la noche.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la presencia de niebla. A medida que el día avanza, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles significativos, especialmente en la tarde, donde se espera que esté alrededor del 61% al 75%.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día ventoso, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los residentes de A Estrada disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones de visibilidad en las primeras horas debido a la niebla.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, alta humedad y vientos moderados. Se aconseja a los ciudadanos que se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y que tengan precaución al conducir en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.