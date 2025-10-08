El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Cuntis se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una predominancia de bruma en las primeras horas de la mañana. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas centrales, lo que podría limitar la visibilidad y dar lugar a una atmósfera más fresca y húmeda.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 24 grados , comenzando con un ambiente más fresco por la mañana, donde se registrarán mínimas de 12 grados. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% durante las primeras horas, disminuyendo gradualmente a un 57% hacia la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que se prevé un 0% de probabilidad de precipitación a lo largo del día. Esto sugiere que, a pesar de la nubosidad, las condiciones permanecerán secas, lo que permitirá que los residentes de Cuntis realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y a la brisa que se sentirá especialmente en las zonas más abiertas.

La bruma matutina, aunque no generará problemas de visibilidad significativos, podría hacer que el amanecer sea menos espectacular, ya que el sol saldrá a las 08:39. Sin embargo, a medida que el día avance, la luz solar se filtrará a través de las nubes, ofreciendo momentos agradables para disfrutar del entorno natural de Cuntis.

En resumen, el día se presentará mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.