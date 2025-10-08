El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una predominancia de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un ambiente muy nuboso, que se mantendrá durante gran parte del día. A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, lo que limitará la visibilidad y podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a las temperaturas, se espera que oscilen entre los 14 y 24 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 18 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 56% y el 96% a lo largo del día. Esto puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas puede hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas en Catoira. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que sugiere que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin la amenaza de lluvias.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta los 41 km/h, principalmente del noreste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en un rango que podría ser percibido como un alivio ante las temperaturas más cálidas.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por cielos mayormente cubiertos, temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque no se esperan precipitaciones, la alta humedad y el viento podrían influir en la sensación térmica, haciendo que los residentes se sientan más cómodos al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.