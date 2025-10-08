El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

Hoy, 8 de octubre de 2025, A Cañiza se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas áreas de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. La visibilidad puede verse reducida en los periodos más tempranos, especialmente entre las 00:00 y las 02:00, donde se prevé la presencia de bruma y niebla. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un tiempo agradable y luminoso.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 12 y los 24 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una sensación de calidez, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 87% en las primeras horas y descendiendo gradualmente hasta un 55% hacia la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más seco y cómodo a medida que el día avanza, lo que es favorable para quienes planean salir a disfrutar del buen tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, puede ser notable en áreas abiertas, así que se recomienda tenerlo en cuenta si se planea realizar actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza un día seco y soleado. Este clima es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.