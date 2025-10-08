El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica un ambiente gris y poco soleado. A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, aunque habrá momentos en que el cielo se tornará poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

En cuanto a la temperatura, se prevé que se mantenga bastante estable, oscilando entre los 15 y 23 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde, lo que proporcionará un ambiente relativamente cálido para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la nubosidad.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 62% en las horas de la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda vestirse en consecuencia.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Cangas hoy. Los registros indican que no habrá acumulación de agua, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 44 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. A pesar de la nubosidad, el día se presenta como una buena oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa fresca que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.