El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una luminosidad óptima. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes aumenten ligeramente, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales del día, especialmente entre las 2 y las 5 de la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán agradables a lo largo del día, comenzando en torno a los 15 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 22 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este rango de temperaturas es ideal para disfrutar de paseos y actividades al exterior, así como para degustar la gastronomía local en las terrazas de los bares y restaurantes de la zona.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles relativamente altos, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 64% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que puede aportar una sensación refrescante en los momentos más cálidos. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas donde el viento puede ser más fuerte.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y despejado. Las temperaturas descenderán a unos agradables 17 grados hacia la medianoche, lo que hará que la velada sea perfecta para disfrutar de un paseo por el centro de Cambados o para participar en alguna de las actividades culturales que suelen tener lugar en esta encantadora localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.