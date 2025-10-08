El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

Hoy, 8 de octubre de 2025, Caldas de Reis se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con brumas matutinas que darán paso a un día en el que las nubes dominarán el panorama. Durante las primeras horas, la visibilidad puede verse reducida debido a la bruma, especialmente en las zonas más cercanas a cuerpos de agua. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán estables, con temperaturas que rondarán los 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y algo húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frescor. A medida que el día progrese, se espera que la temperatura oscile entre los 14 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde. Esto proporcionará un respiro agradable después de las frescas mañanas, aunque la sensación de calor puede verse atenuada por la presencia continua de nubes.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, los residentes de Caldas de Reis podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se vistan adecuadamente para las temperaturas más frescas de la mañana y la noche.

El viento será otro factor a considerar. Se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo mayormente nublado. La puesta de sol se producirá a las 20:03, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la belleza natural de Caldas de Reis.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.