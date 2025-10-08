El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso a cubierto, con una transición gradual hacia condiciones más despejadas a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas, el cielo estará nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 15 grados . A medida que el día progrese, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente relativamente cálido.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 56% hacia la tarde. Esta alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 16 y 19 km/h. Las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta 37 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. Este viento fresco será un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes planeen estar al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse, con una disminución en la nubosidad y una temperatura que se mantendrá agradable, alrededor de 23 grados . Las condiciones serán ideales para disfrutar de un paseo al atardecer, que se producirá a las 20:03, ofreciendo un espectáculo visual con la luz del sol descendiendo en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy se presenta como una jornada mayormente nubosa, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de viento del noreste y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para actividades al aire libre, especialmente en las horas de la tarde, cuando el cielo se despeje y las temperaturas sean más agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.