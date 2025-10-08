El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado nuboso, con una temperatura inicial de 15 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, con un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de poco nuboso.

La humedad relativa se sitúa en un 81% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. A medida que el día progresa, la humedad irá disminuyendo ligeramente, alcanzando un 70% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más agradable, especialmente con temperaturas que alcanzarán los 20 grados en las horas pico.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ningún momento del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y estable.

El viento será un factor notable, especialmente en las horas de la tarde. Desde la mañana, se espera un viento del este que comenzará suave, con velocidades de alrededor de 7 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, el viento irá intensificándose, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en la tarde, con dirección norte. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más perceptible.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 17:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 20 grados. Hacia la noche, el cielo volverá a nublarse ligeramente, pero las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 17 grados.

En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente seco y templado, con un cielo que alternará entre nubes y claros. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, con un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, no debería ser un impedimento para disfrutar del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.