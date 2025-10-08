El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, As Neves se presenta con un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso en las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá en su mayoría nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados hasta el mediodía. La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que no se esperan lluvias durante el día. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados hacia las 5 de la tarde. El cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille con más fuerza, especialmente en las horas centrales del día. La humedad comenzará a disminuir, bajando al 53% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas de la tarde, predominando de dirección este. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Las temperaturas continuarán descendiendo hacia la noche, con mínimas que rondarán los 17 grados . El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 20:03.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un tiempo mayormente despejado en la tarde, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el campo o disfrutando de una comida en una terraza. La combinación de temperaturas suaves y un cielo despejado promete un día agradable para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.