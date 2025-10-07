El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un panorama meteorológico variado, caracterizado por la presencia de nubes altas y un ambiente mayormente poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, aunque se espera que en algunos momentos se alternen con períodos de cielo poco nuboso, especialmente entre las 01:00 y las 06:00, y nuevamente a partir de las 12:00.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, con mínimas de 14 grados, pero a medida que avance la jornada, el termómetro irá subiendo, alcanzando los 19 grados hacia las 15:00. Por la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 17 grados hacia las 20:00.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 55% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 86% hacia el final de la jornada. Este aumento en la humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas centrales del día, alcanzando hasta 30 km/h entre las 15:00 y las 16:00. Este viento moderado puede aportar una sensación refrescante, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nuevo con nubes, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia las 23:00. La puesta de sol se producirá a las 20:06, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y sin lluvias. En resumen, se prevé un día tranquilo y templado en Vilanova de Arousa, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.