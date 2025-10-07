El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, en Vilagarcía de Arousa, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se alternarán momentos de poco nuboso con periodos de nubes altas, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 20 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 17 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento, alcanzando los 20 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 58% y alcanzando picos de hasta el 84% durante la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar un ligero frescor, especialmente en las zonas costeras. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo hacia la noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de un paseo o actividades recreativas en la naturaleza.

En resumen, el día se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la belleza de Vilagarcía de Arousa en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.