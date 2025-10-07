El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

Hoy, 7 de octubre de 2025, Vilaboa se prepara para un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en algunos momentos, especialmente entre las horas de la tarde y la noche, aunque las nubes altas seguirán presentes.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 21 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleve, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 21 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 16 grados hacia la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 56% y alcanzando hasta un 87% en las horas de la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Los vientos serán moderados, predominando del noreste en la mañana y cambiando a direcciones del sur y suroeste en la tarde. Las velocidades del viento oscilarán entre 1 y 13 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0%. Esto significa que los residentes de Vilaboa podrán disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse.

El orto se producirá a las 08:38 y el ocaso a las 20:05, lo que proporcionará un día con una duración de luz solar considerable, permitiendo disfrutar de las horas de luz en un ambiente mayormente nublado pero sin precipitaciones. En resumen, será un día tranquilo y templado en Vilaboa, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.