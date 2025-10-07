El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

Hoy, 7 de octubre de 2025, Vila de Cruces experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 23 grados . Por la mañana, se registrarán mínimas de alrededor de 13 grados, mientras que durante la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo en 23 grados. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles relativamente altos, comenzando en un 64% por la mañana y alcanzando hasta un 93% en las horas de la noche. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas, por lo que se recomienda a los habitantes de Vila de Cruces mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, pero también podría hacer que las condiciones se sientan más frescas al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá gradualmente, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de 12 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 20:03, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y sin lluvias.

En resumen, el día en Vila de Cruces se presenta como una jornada mayormente tranquila, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el tiempo templado y la ausencia de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.