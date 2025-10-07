El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, en Vigo, se espera un tiempo mayormente estable con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al horizonte, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los viguenses podrán disfrutar de un día seco y sin interrupciones por el mal tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 21 grados . La mañana comenzará con un ambiente templado, alcanzando los 18 grados a las 00:00 y manteniéndose en esa cifra hasta las 02:00. A medida que avance el día, se prevé un ligero descenso en la temperatura, con máximas que rondarán los 20 grados entre las 11:00 y las 17:00. Por la tarde, se espera que la temperatura baje a 19 grados hacia las 18:00, y finalizará el día en torno a los 16 grados a las 23:00.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 55% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 82% hacia el final de la jornada. Este aumento en la humedad podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 30 km/h a las 11:00. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en ciertos momentos.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con algunas horas de poco nuboso, especialmente en la tarde. Sin embargo, no se esperan cambios drásticos en las condiciones meteorológicas. La puesta de sol se producirá a las 20:06, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá un tiempo agradable para actividades al aire libre. En resumen, hoy en Vigo será un día tranquilo, ideal para disfrutar de paseos y actividades sin la preocupación de la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.