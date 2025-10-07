El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Valga se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga despejado en algunos momentos, especialmente en las horas centrales, aunque las nubes altas continuarán haciendo acto de presencia. La temperatura en la mañana comenzará en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas, antes de alcanzar un máximo de 21 grados por la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 67% y alcanzando picos de hasta el 88% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que sugiere que no se anticipan lluvias, permitiendo disfrutar de un día seco y agradable.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco, especialmente en áreas abiertas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nuevo con nubes, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 20:05, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Valga se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta el viento que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.