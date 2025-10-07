El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al paisaje. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de poco nuboso en algunas horas, especialmente entre las 02:00 y las 03:00, y nuevamente entre las 09:00 y las 11:00.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 23 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 18 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados durante las horas más frescas. A medida que el sol se eleve, se alcanzarán temperaturas más cálidas, llegando a un máximo de 23 grados hacia la tarde, alrededor de las 14:00. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un descenso gradual, con temperaturas que rondarán los 16 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 54% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 79% durante la noche. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 34 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén durante la tarde, especialmente entre las 12:00 y las 14:00, cuando el viento podría alcanzar su máxima velocidad. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Tui disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente para la tarde y la noche, cuando las temperaturas desciendan y el viento pueda sentirse más frío.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, temperaturas agradables y un viento moderado, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.