El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de poco nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 02:00 y las 14:00, lo que permitirá que la temperatura alcance su punto máximo.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 22 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 18 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas. Sin embargo, se anticipa un aumento gradual, alcanzando los 22 grados hacia el mediodía, lo que brindará un ambiente agradable para actividades al aire libre. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 17 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% por la mañana y aumentando a un 80% hacia la noche. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Tomiño pueden disfrutar de un día seco y soleado.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, ofreciendo un ambiente más tranquilo.

La salida del sol está programada para las 08:38, mientras que el ocaso se producirá a las 20:06, lo que permitirá disfrutar de una jornada prolongada de luz natural. En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.