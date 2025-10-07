El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, aunque habrá momentos en que se presenten claros, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 18 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 15 grados hacia el final de la tarde. Este ligero descenso en la temperatura se verá acompañado de un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 57% y podría alcanzar hasta un 84% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los habitantes de Soutomaior podrán disfrutar de un día seco y sin interrupciones por lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la frescura de la mañana y la noche.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 32 km/h alrededor de las 12:00 horas. Este viento podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas.

En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes altas y un viento moderado del sureste hará que el tiempo sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la variabilidad de la temperatura a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.