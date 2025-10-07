El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, aunque habrá momentos de claridad, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 60% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 93% hacia la tarde y la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, la humedad podría contribuir a la formación de nubes más densas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 8 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el oeste y noroeste, con velocidades que irán disminuyendo hacia la noche.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena durante la mayor parte del día, aunque la presencia de nubes altas podría afectar ligeramente la claridad del cielo. Los amaneceres y atardeceres serán espectaculares, con el orto a las 08:36 y el ocaso a las 20:03, ofreciendo una hermosa vista para aquellos que disfruten de la naturaleza.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de viento moderado y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un cielo cambiante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.