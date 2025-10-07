El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

Hoy, 7 de octubre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con un aspecto similar, aunque se podrán observar momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados. Las temperaturas más frescas se registrarán por la mañana y al final de la tarde, con mínimas de 15 grados. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando picos del 88% en las primeras horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que son más sensibles a la humedad. A lo largo del día, la humedad se mantendrá entre el 61% y el 87%, lo que podría influir en la percepción del calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en la costa. Este viento moderado será un alivio ante las temperaturas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una buena noticia para los visitantes y residentes que planean pasar tiempo en la playa o realizar excursiones por la zona.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea paseando por la costa o explorando los encantos del municipio.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.