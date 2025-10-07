El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 17 grados .

A partir de la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque aún se podrán observar intervalos de nubes altas y poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que se registren hasta 24 grados , ofreciendo un respiro cálido antes de que las temperaturas comiencen a descender nuevamente hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% a primera hora y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 83% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrará una brisa suave del sureste, con velocidades de hasta 2 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, predominando del oeste con velocidades que alcanzarán hasta 19 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

El orto se producirá a las 08:37, mientras que el ocaso está previsto para las 20:05, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de luz solar durante el día. En general, se recomienda a los habitantes de Salvaterra de Miño que disfruten de las horas de sol, pero que se preparen para un descenso de las temperaturas al caer la noche, donde se espera que el termómetro baje a unos 15 grados . En resumen, un día mayormente nublado pero sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la variabilidad del viento y la temperatura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.