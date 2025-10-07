El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto de nubes altas, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea, aunque sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17 y 13 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse gradualmente, con intervalos de nubes altas y poco nuboso. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 23 grados alrededor de la 1 de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 59% por la mañana, descenderá a niveles más cómodos a medida que el sol se eleve en el cielo.

El viento, que soplará principalmente del este y sureste, será moderado durante la mañana, con velocidades que rondarán entre los 4 y 8 km/h. Sin embargo, se prevé que a partir del mediodía, el viento aumente en intensidad, alcanzando rachas de hasta 25 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de Salceda.

A medida que la tarde avance, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, situándose en torno a los 19 grados a las 7 de la tarde. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando un 71% hacia el final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En cuanto a la noche, se espera un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las estrellas. Las temperaturas caerán a 15 grados hacia la medianoche, con un viento que se calmará, soplando a velocidades de 3 km/h. En resumen, el día de hoy en Salceda de Caselas se presenta como una jornada agradable, con temperaturas suaves y un tiempo mayormente despejado, perfecto para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.