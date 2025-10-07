El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se observarán nubes altas que dominarán el cielo, con una transición a un estado poco nuboso en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, las nubes altas continuarán siendo la característica principal del cielo, aunque se espera que en la tarde se presenten momentos de cielo despejado, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 19 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados a media tarde, antes de alcanzar un máximo de 19 grados hacia las 15:00 horas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 16 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 55% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 85% hacia el final del día. Este aumento en la humedad puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el oeste y su velocidad disminuirá, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Ribadumia disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y sin lluvias, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.