El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en algunos momentos, especialmente entre las 03:00 y las 08:00, lo que permitirá que los rayos del sol se filtren, aunque las nubes altas seguirán dominando el panorama.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 22 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 18 grados a las 00:00 y descendiendo a 15 grados hacia las 04:00. A medida que el sol se eleva, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 22 grados hacia la tarde, alrededor de las 14:00 y 15:00. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 17 grados a las 20:00.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 57% a las 00:00 y alcanzando picos de hasta el 84% hacia las 23:00. Este nivel de humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan durante la tarde, alcanzando hasta 32 km/h a las 12:00. Este viento puede aportar una sensación refrescante, aunque también podría generar un ligero movimiento en las nubes, lo que podría alterar brevemente la percepción del cielo despejado.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que los residentes de Redondela podrán disfrutar de un día seco y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar con rapidez en esta época del año.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día cómodo y propicio para salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.