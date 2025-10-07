El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

Hoy, 7 de octubre de 2025, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga mayormente nublado, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente entre las 12:00 y las 18:00 horas.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 21 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados durante las horas más frescas. A medida que el sol se eleve, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 16 grados hacia la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 62% y alcanzando picos de hasta el 91% durante la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de nubes y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento podría ayudar a dispersar algunas nubes, permitiendo que el sol brille brevemente en algunos momentos del día.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% a lo largo de todo el día. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes, no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente para la tarde y la noche, cuando las temperaturas desciendan.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.