El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Pontecesures se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A lo largo de la mañana, se espera que las nubes se mantengan, aunque habrá momentos de claridad, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura al amanecer rondará los 15 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas, antes de alcanzar un máximo de 22 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 73% y disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que el sol se eleva, la temperatura se estabilizará en torno a los 20 grados hacia el final de la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad de entre 6 y 11 km/h, lo que aportará una ligera brisa que ayudará a mitigar la sensación de calor. Sin embargo, hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando desde el suroeste con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco al caer la tarde.

No se anticipan precipitaciones significativas durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Pontecesures podrán disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la noche, el cielo se cubrirá de nuevo con nubes, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 20:05, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, con temperaturas que continuarán bajando. La combinación de nubes altas y temperaturas moderadas sugiere que la noche será fresca, ideal para disfrutar de una velada al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día cómodo y placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.