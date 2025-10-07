El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Ponteareas se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, se espera un cielo cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 23 grados.

A medida que avance la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con intervalos de nubes altas y poco nuboso, especialmente entre las 10:00 y las 18:00 horas. Durante este periodo, las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando un máximo de 23 grados a las 15:00 horas. La humedad relativa será alta, comenzando en un 62% a medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 51% en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento variará, predominando del noroeste y oeste, lo que podría aportar un ligero frescor a la atmósfera. Las velocidades del viento oscilarán entre 2 y 12 km/h, siendo más intensas en la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los habitantes de Ponteareas disfruten de un día sin interrupciones por el mal tiempo, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la mañana y la noche, cuando las temperaturas descienden.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a bajar nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:05, marcando el final de un día que, aunque comenzó nublado, ofrecerá momentos agradables y templados para disfrutar en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.