El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

Hoy, 7 de octubre de 2025, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y períodos de cielo poco nuboso. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente entre las 01:00 y las 03:00, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren, elevando ligeramente la temperatura.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 21 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas centrales. Sin embargo, se anticipa un aumento en la temperatura hacia la tarde, alcanzando un máximo de 21 grados entre las 13:00 y las 15:00. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 57% y alcanzando picos de hasta el 97% en las horas de la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que se sienta más calor del que realmente marca el termómetro.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección noreste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a dirección oeste, manteniendo una velocidad moderada.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Ponte Caldelas podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la evolución del cielo, ya que la nubosidad podría aumentar en las horas de la tarde y la noche. La puesta de sol está programada para las 20:05, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de temperaturas agradables y cielos cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.