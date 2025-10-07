El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente entre las 07:00 y las 09:00, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren, elevando ligeramente la temperatura.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con 17 grados a las 00:00, descendiendo a 15 grados hacia las 02:00 y manteniéndose en torno a los 16 grados durante la mayor parte de la mañana. A medida que el sol se eleve, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía y manteniéndose en ese rango hasta la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 62% a la medianoche y alcanzando picos de hasta el 91% hacia las 23:00. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 35 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan alrededor del mediodía, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. Durante la tarde, el viento disminuirá gradualmente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto sugiere que los residentes de Poio podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas de la mañana y la noche.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy será mayormente nublado con temperaturas agradables, alta humedad y vientos moderados, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias y con condiciones propicias para salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.