El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 17 grados , con una ligera tendencia a descender conforme avance la jornada.

A medida que el día progrese, se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso en algunos momentos, especialmente entre las 03:00 y las 08:00, lo que permitirá que los rayos del sol se filtren, elevando la temperatura hasta alcanzar un máximo de 21 grados alrededor de las 14:00. Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas y cubiertas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 57% por la mañana y alcanzando hasta un 90% en las horas de la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas del día, especialmente cuando la temperatura se acerque a su pico máximo. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que se sienta un ambiente algo pesado, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección noreste durante la mañana, con velocidades que rondarán entre los 4 y 6 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección oeste, aumentando su velocidad hasta alcanzar ráfagas de hasta 24 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también podría hacer que la sensación térmica se sienta más fresca al caer la tarde.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que los registros indican que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Pazos de Borbén podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparados para el cambio en las condiciones del cielo hacia la tarde.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.