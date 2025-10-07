El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Oia se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas de 18 grados, que irán descendiendo gradualmente a medida que avance el día, alcanzando los 15 grados en las horas más frescas de la tarde. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 55% por la mañana y aumentando hasta un 84% hacia la noche. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca de lo que realmente es.

El viento soplará desde el norte y el oeste, con velocidades que variarán entre 3 y 13 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, cuando se registren ráfagas de hasta 32 km/h. Esta brisa puede proporcionar un alivio ante la humedad, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

A medida que se acerque la tarde, las nubes continuarán dominando el cielo, con un ligero aumento en la nubosidad que podría dar paso a un cielo más cubierto. Sin embargo, no se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas que puedan alterar la tranquilidad del día. La visibilidad se mantendrá adecuada, permitiendo disfrutar de los paisajes de Oia, aunque el sol no será el protagonista.

En cuanto a la puesta de sol, se espera que ocurra a las 20:07, momento en el cual las nubes altas podrían ofrecer un espectáculo visual interesante, con posibles matices de color en el horizonte. A medida que caiga la noche, las temperaturas seguirán descendiendo, y la humedad aumentará, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca.

En resumen, Oia experimentará un día nublado y fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de una brisa más intensa en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.