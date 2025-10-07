El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al horizonte, aunque no se esperan lluvias en ninguna de las franjas horarias. A medida que avance el día, las nubes altas persistirán, intercalándose con momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 22 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de 15 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 13:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 16 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con valores que rondarán entre el 61% y el 85% a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana presentarán una humedad del 61%, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando picos del 85% hacia el final de la jornada. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste y el este, con velocidades que variarán entre 3 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en contraste con las temperaturas más cálidas. Durante la mañana y la tarde, el viento será más suave, pero se intensificará hacia la noche, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y agradable. Los habitantes de O Rosal podrán aprovechar el día para actividades al aire libre, ya que las condiciones meteorológicas serán favorables. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, cuando las temperaturas comiencen a descender y el viento se haga más presente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.