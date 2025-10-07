El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, O Porriño se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados hacia el amanecer. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura baje a 15 grados, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 59% por la mañana y aumentando hasta un 92% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día, cuando la temperatura se eleva. A lo largo de la tarde, la humedad se estabilizará en torno al 71%, lo que podría hacer que el tiempo se sienta un poco más fresco al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de O Porriño podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la tarde y al caer la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que oscilarán entre los 5 y 25 km/h. Predominará el viento del este y noreste, que aportará una brisa fresca, especialmente en las horas de la tarde. Las ráfagas más fuertes se sentirán entre las 14:00 y las 16:00 horas, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría ser un alivio ante el calor del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que caerán a 16 grados hacia las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:05, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y sin lluvias. En resumen, O Porriño disfrutará de un día templado y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de las ráfagas de viento que podrían sorprender a más de uno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.