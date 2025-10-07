El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con poco nuboso en las primeras horas, pero las nubes altas volverán a dominar en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé una temperatura de 18 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 15 grados. A lo largo del día, la sensación térmica se mantendrá agradable, aunque la humedad relativa será notable, alcanzando hasta un 87% en la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado.

En cuanto a la humedad, se anticipa que los niveles se mantendrán altos, comenzando en un 61% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 88% en la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que algunos residentes y visitantes se sientan incómodos, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

El viento soplará desde el norte y el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h desde el suroeste. Esto podría generar un ligero frescor, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más perceptible.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto permitirá que los residentes y turistas disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de un paseo por la costa o explorar la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.