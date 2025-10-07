El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá a lo largo de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con poco nuboso en algunos momentos, especialmente en las horas centrales, aunque las nubes altas seguirán dominando el panorama.

En cuanto a la temperatura, se prevé un ambiente templado, comenzando con 18 grados en las primeras horas de la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados, alcanzando su punto máximo en torno a las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados. A medida que se acerque la tarde, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 55% por la mañana y aumentando a lo largo del día, alcanzando picos de hasta el 81% en las horas más frescas. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos moderados provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 8 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Hacia el mediodía, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar a los 30 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. Por la tarde, el viento comenzará a disminuir, pero se mantendrá en torno a los 16 km/h.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto permitirá disfrutar de un día sin lluvias, aunque con un cielo mayormente cubierto. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Nigrán, aunque la atmósfera se sentirá algo más densa debido a la humedad.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo templado y nublado, con temperaturas agradables y vientos moderados, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un cielo cubierto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.