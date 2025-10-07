El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 17 grados , con una ligera disminución a medida que avance la mañana.

A partir de las 12:00, se espera que las nubes altas den paso a un cielo poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura alcance su punto máximo de 21 grados alrededor de las 14:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que comenzará en un 55% y alcanzará un 67% en las horas más cálidas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, el viento soplará desde el oeste-suroeste a una velocidad de entre 6 y 10 km/h, lo que proporcionará un alivio agradable en medio del calor. Sin embargo, se prevé que el viento aumente en intensidad hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h entre las 17:00 y las 18:00. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 20:00. La humedad aumentará, alcanzando un 80% hacia el final del día, lo que podría dar lugar a una sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias durante el día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Mos podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

El orto se producirá a las 08:37 y el ocaso a las 20:05, lo que proporcionará un día con una buena cantidad de luz solar, especialmente durante las horas centrales del día. En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día cómodo y propicio para diversas actividades.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.