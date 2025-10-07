El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 55% a las 00:00 horas y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 93% hacia el final del día. Esta elevada humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas de la tarde. A lo largo de la mañana y la tarde, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 14 y 19 grados, lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de nubes.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa un día seco, ya que no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que significa que los residentes de Moraña pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo lluvioso.

El viento también jugará un papel en la sensación térmica del día. Se espera que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las ráfagas más fuertes se registrarán alrededor de las 12:00 horas, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera disminución en la temperatura hacia la noche, donde se espera que descienda a 14 grados a las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:05, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas agradables y sin lluvias, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que caiga la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.