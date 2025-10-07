El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse, y se prevé que las nubes altas den paso a un cielo poco nuboso. Esta tendencia se mantendrá durante gran parte del día, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, donde se espera que el termómetro marque hasta 23 grados . La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 61% a primera hora y descendiendo gradualmente a un 60% por la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, aumentando su intensidad. En las horas de la tarde, se anticipan ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Mondariz disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de planes en la naturaleza o en el entorno urbano.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 15 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca. En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente nublado pero sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.