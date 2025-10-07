El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que limitará la entrada de luz solar directa y mantendrá las temperaturas en un rango moderado. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 16 grados durante las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados entre las 12:00 y las 15:00 horas, proporcionando un ambiente relativamente cálido, aunque la sensación térmica puede verse afectada por la humedad y el viento. La humedad relativa comenzará en un 59% y aumentará gradualmente, alcanzando picos de hasta el 89% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno en los momentos más cálidos.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto sugiere que, a pesar de la abundancia de nubes, el tiempo se mantendrá seco, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Desde la madrugada, se registrarán vientos del este con velocidades de hasta 9 km/h, que irán disminuyendo a lo largo de la mañana. Sin embargo, se prevé un aumento en la velocidad del viento hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h desde el oeste. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras, donde la brisa marina será más notable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, con valores que rondarán los 15 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá cubierto, y la humedad continuará en aumento, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo que realmente es. En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de un paseo por la costa o actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.