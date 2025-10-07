El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura. La temperatura en este periodo oscilará entre los 14 y 16 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 69%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente entre las 01:00 y las 03:00, con temperaturas que rondarán los 15 grados. La brisa del este, con velocidades de hasta 5 km/h, será un factor a tener en cuenta, aunque no se anticipan rachas fuertes en este periodo.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 19 grados entre las 13:00 y las 17:00. La humedad relativa se mantendrá en torno al 70%, lo que podría generar una sensación de bochorno. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

En cuanto a las condiciones del viento, se espera que la dirección cambie a suroeste por la tarde, con velocidades que podrían alcanzar hasta 14 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que será agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia el final de la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 35 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica descienda ligeramente.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse de nubes altas, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados a las 21:00. La humedad aumentará, alcanzando hasta el 81%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco. En resumen, el tiempo en Meis hoy será variado, con momentos de sol y nubes, temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.