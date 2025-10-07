El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, en Meaño, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura. A medida que avance la jornada, se prevé que el cielo permanezca poco nuboso, especialmente entre las 1:00 y las 3:00 de la tarde, lo que permitirá que los rayos del sol se filtren, elevando ligeramente las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de 15 grados, alcanzando un máximo de 18 grados hacia el mediodía y la tarde. Esta variación térmica, combinada con la humedad relativa que se mantendrá en torno al 70-80%, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo de la jornada. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que sugiere que los residentes de Meaño podrán disfrutar de un día seco y sin interrupciones por lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá estable y sin sorpresas.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Se anticipa que las rachas de viento provendrán principalmente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de 15 grados hacia la medianoche. La visibilidad se mantendrá buena, y no se prevén cambios significativos en las condiciones meteorológicas durante la noche.

En resumen, el día en Meaño se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre en un ambiente fresco y cómodo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.