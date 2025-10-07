El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se sitúa en torno a los 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas posteriores. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 62% y alcanzando picos de hasta un 85% en las horas de la tarde y la noche. Esta elevada humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas. A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%, lo que indica que no se anticipan lluvias, permitiendo disfrutar de un día seco a pesar de la presencia de nubes.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas de viento se registrarán en torno a las 15:00 horas, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, con velocidades que disminuirán a 3-5 km/h hacia la noche.

En cuanto al estado del cielo, se prevé que las nubes altas dominen el panorama durante la mañana y la tarde, con un cambio hacia un cielo más cubierto en las horas de la tarde y la noche. Esto podría dar lugar a un atardecer menos espectacular, ya que las nubes cubrirán parcialmente el horizonte. Sin embargo, las temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones permitirán disfrutar de actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 08:38 y el ocaso a las 20:06, brindando un día con una duración de luz solar considerable. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. En resumen, Marín experimentará un día mayormente nublado, seco y con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.